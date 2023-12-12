Это поможет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, подчеркнул финский министр обороны.

Финляндия увеличивает мощности по производству снарядов более чем в два раза. О таком решении главы Министерства обороны страны Антти Хаккянена сообщили в ведомстве.

Управление обороны обязуется инвестировать около 24 млн евро в увеличение производства тяжелых снарядов. Кроме того, Минобороны возьмет на себя обязательства по долгосрочным заказам отечественной промышленности, что дает возможность для собственных инвестиций. В целом инвестиции Минобороны и промышленности составят около 120 млн евро.

"Принятое сейчас решение значительно увеличит мощности производства тяжелых боеприпасов в Финляндии, что даст возможность долгосрочно поддерживать Украину до 2030-х годов. Министр обороны Антти Хаккянен заявляет, что увеличение производства имеет значительное значение в европейском масштабе, а также укрепляет обороноспособность Финляндии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что производство боеприпасов в стране уже выросло в несколько раз по сравнению с периодом до российского вторжения в Украину. Кроме того, по словам Хаккянена, с начала войны в Украине оборонное управление разместило долгосрочные заказы на тяжелые снаряды в отечественной промышленности.

Помощь Украине от Финляндии

Ранее в Финляндии заявили, что страна хочет стать "непропорционально крупным" поставщиком оружия для украинских Вооруженных сил. Министр обороны страны Антти Хаккянен говорил, что соответствующее решение станет "рождественским подарком" для украинцев.

Кроме того, по словам Хаккянена, Финляндия обратилась как к НАТО, так и к ЕС, особенно к крупным государствам-членам, чтобы они увеличили военную поддержку Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: