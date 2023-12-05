Также финны уговаривают остальную Европу активнее помогать Украине.

Финляндия намерена начать производство боеприпасов для удовлетворения потребностей украинской армии. Окончательное решение должны принять в ближайшие недели. Об этом рассказал министр обороны страны Антти Хаккянен в интервью Iltalehte.

По его словам, уже завершены переговоры относительно того, как Финляндия будет наращивать производство тяжелых боеприпасов для вооружения Украины. По мнению министра, окончательно решение примут к Рождеству, что станет "рождественским подарком" для украинцев.

"Цель - поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы продолжаем повышать готовность Финляндии и Скандинавского региона по производству боеприпасов", – говорит Хяккянен.

Видео дня

Министр отмечает, что Финляндия обратилась как к НАТО, так и к ЕС, особенно к крупным государствам-членам, чтобы они увеличили помощь Украине вооружением.

"Вооружение Украины - для нас критический вопрос. Главный приоритет нашего влияния ЕС и НАТО заключается в том, чтобы подтолкнуть более крупные страны, особенно в Европе, увеличить производство боеприпасов", - подчеркивает Хаккянен.

Он добавил, что Финляндия также хочет стать крупным поставщиком боеприпасов для Украины – непропорционально крупным, если сравнивать количество населения. Свои стремления финское правительство объясняет просто - это сдерживает Россию, которая имеет протяженную общую границу с Финляндией

Поставки боеприпасов Украине - последние новости

Как писал УНИАН, немецкий концерн Rheinmetall получил масштабный заказ на поставку Украине артиллерийских боеприпасов. Речь идет о десятках тысяч снарядов калибра 155 мм. Но есть один неприятный нюанс – они поступят аж в 2025 году.

На фоне неспособности ЕС обеспечить потребности ВСУ в снарядах президент Латвии указал, где Запад может легко "найти" дополнительные снаряды для Украины. По его словам, страны ЕС до сих пор продолжают продавать боеприпасы третьим странам по коммерческим контрактам, несмотря на нехватку снарядов для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: