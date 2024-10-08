Бывший военный отметил, что есть вопросы к партнерам по количеству того оружия, которое получает Украина, в том числе и самолетов.

Самолеты Mirage 2000 и F-16 не являются одинаковыми и имеют отличия. Об этом сказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире на Радио NV.

Гетьман сказал, что самолеты Mirage 2000 - это истребители, которые ведут воздушные бои. "F-16 - это летающая платформа, которая может быть оснащена и может использоваться как штурмовой самолет и как фронтовой бомбардировщик. То есть, F-16 многофункциональны. Mirage - это исключительно истребитель. Это неплохой самолет. Он уже много лет используется в конфликтах, где Франция участвовала", - сообщил Гетьман.

Также Гетьман обратил внимание на тот момент, что партнеры заявляют о том, что что-то там передадут Украине и рассказывают насколько это мощное оружие. Но есть вопрос о количестве того оружия, которое получает Украина, в том числе и самолетов.

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"Это очень неплохо, что нам помогают партнеры, но помощь должна быть намного больше. Пока это все на уровне разговоров... Чего они хотят дождаться? Что у нас не будет вооружения, не будет разрешения уничтожать вражеские склады и базы, то нам крайне трудно будет держать оборону и противодействовать российской армии", - сказал Гетьман.

По его словам, в России сейчас поднимается вопрос об усилении мобилизации. Российская тактика ведения войны на фронте - это "мясные штурмы" и с помощью этого они продвигаются. Но Украина не усилится за счет мобилизации и если партнеры не усилят ВСУ оружием, то на фронте будет очень тяжело и военные будут отходить.

Он привел пример, что на Угледарском направлении было в шесть раз больше россиян, в 10 раз больше выстрелов, оккупанты безумно забрасывали украинские войска бомбами, поэтому ВСУ пришлось отступить.

Истребители для Украины

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 в начале 2025 года. Министр добавил, что эти самолеты будут оснащены новым вооружением типа "воздух-земля" и защитой от РЭБ.

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