Летчик действительно мастерски использовал все возможности самолета, утверждает Валерий Романенко.

Рекордное сбитие шести российских крылатых ракет в воздушном бою украинским пилотом самолета F-16 стало возможным и благодаря мастерству самого пилота, и благодаря эффективной работе штурманов, рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире Radio NV.

Как известно, в декабре 2024 года во время массированной ракетно-дроновой атаки украинский пилот сделал невероятное: впервые в истории применения Fighting Falcon за один боевой вылет истребитель F-16 уничтожил сразу шесть крылатых ракет противника.

"Я, честно говоря, сначала не очень поверил. И перезвонил господину Игнату. Он подтвердил, говорит, что он разговаривал с пилотом, и пилот сам не ожидал такого результата", - рассказал Романенко.

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По его словам, летчик действительно "мастерски использовал все возможности самолета". Но эксперт отметил и эффективную работу штурманов, которые "оптимально навели его на пять ракет".

"Как проходил процесс, согласно рассказу? Сначала использованы были две ракеты AMRAAM средней дальности. Это было наведение на группу ракет. Где-то произошел групповой пуск, и две ракеты были сбиты ракетами средней дальности", - отметил аналитик.

По его словам, затем штурман наведения навел на другую группу ракет, и летчик использовал ракеты малой дальности Sidewinder, причем старых моделей, которые "в целом оптимальны для уничтожения таких неманеврирующих целей, как российские крылатые ракеты".

"И только в последнем случае ему сообщили (там же система обмена тактической информацией) о появлении в зоне его действия еще крылатых ракет. И летчик, [зная], что ракет уже у него на борту нет, решил использовать пушку", - отметил эксперт.

В частности он отметил "грамотный" подход пилота: тот стрелял не сзади или под малым углом, "ведь в случае поражения могла взорваться боевая часть, и произошло то, что когда-то произошло с нашим МиГом-29 - обломки поразили сам самолет".

"Летчик грамотно подошел под серьезным, острым углом, обстрелял так, чтобы обломки в случае взрыва не повредили собственный самолет. Он дал несколько очередей, и оказалось, что две ракеты шли достаточно близко друг от друга - видимо, что были запущены с одного и того же самолета. И радар самолета захватил обе ракеты и, когда летчик нажал на гашетку, он совершил несколько очередей, чтобы поразить обе ракеты", - привел детали авиаэксперт.

Он добавил, что летчик даже не увидел, что поразил две ракеты, а только после приземления ему об этом сообщили.

"В общем - удачный вылет, который просто подтвердил и мастерство самого пилота, и хорошую командную игру в целом системы противовоздушной обороны", - подытожил Романенко.

Исторический рекорд украинского пилота F-16: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, украинский пилот F-16 сбил 6 крылатых ракет за один боевой вылет. Это произошло впервые в истории в противовоздушном бою 13 декабря 2024 года во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян по Украине.

Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало интервью с этим пилотом, в котором он описал подробно, как уничтожал вражеские ракеты. "Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, поочередно запустил ракеты и... попал - обе цели уничтожены!" - рассказал он.

Интересно, что по двум последним скоростным целям, летевшим на Киев, он попал скорострельной авиационной пушкой, потому что больше вооружения на тот момент на F-16 не осталось.

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