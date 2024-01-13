F-16 опасен для россиян, потому что этот самолет сам по себе работать не будет, говорит Свитан.

Передача Украине современных истребителей F-16 принесет немало проблем российским оккупантам. Они будут пытаться бить по украинским аэродромам, чтобы сделать невозможным работу этих самолетов, поскольку перехватить их в воздухе почти невозможно.

Об этом рассказал в эфире "24 канала" военный эксперт, военный летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, вероятнее всего, Украина получит F-16 в комплекте с гондолами радиолокационной борьбы, которые фактически сведут к нулю противодействие этим самолетам в воздухе. И враг бросит все силы, чтобы не дать украинским военным полноценно обслуживать эти истребители и выполнять боевые задачи с их помощью.

"F-16 опасен для россиян, потому что этот самолет сам по себе работать не будет. То есть это пусковая платформа, имеющая до десятка ракет, которую можно использовать по авиации противника, а также против наземных средств, например, ПВО", – пояснил он.

В частности, появится возможность противодействия российской ПВО на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым. Также в случае развертывания вместе с F-16 ракетных комплексов большой дальности можно будет уничтожать вражескую авиацию. Тогда российские летчики будут бояться подлетать ближе чем на 150-200 километров к линии боевого столкновения.

"Это означает, что "отминусуется" работа УАБами – их дальность всего 70 километров. Для того, чтобы отогнать российские самолеты и ПВО на одном участке, достаточно будет даже одной бригады – 40 самолетов. Уже дальше по земле могут работать старые советские самолеты – Су-25, Су-24, МиГ-29", – подчеркнул Свитан.

Такое давление на врага с воздуха даст возможность наземным частям украинских войск работать по крайней мере на одном из направлений фронта, и наземная техника будет продвигаться быстрее.

"Россияне это все прекрасно понимают и просчитывают. Конечно, они готовятся. Один из вариантов подготовки – уничтожить или хотя бы добраться до аэродромов, на которые теоретически могут сесть F-16", – резюмировал эксперт.

F-16 для Украины: последние новости

В разведке Эстонии считают, что новая кампания массированных ракетных ударов РФ по Украине связана с предстоящей передачей самолетов F-16 Воздушным силам ВСУ. Отмечается, что во время атак были поражены, в частности, военные аэродромы, а также предприятия оборонной промышленности, которые занимаются производством и ремонтом вооружения.

В то же время "самый смертоносный" пилот F-16 американской авиации, подполковник в отставке Дэн Хэмптон (позывной Two Dogs) спрогнозировал, какие цели станут первоочередными для украинских летчиков после получения F-16. По его мнению, это будут российские самолеты МиГ и Су.

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