Эстонские военные аналитики прогнозируют усиление российских ударов по Украине.

Новая кампания массированных ракетных ударов по Украине, которую Россия начала 29 декабря, прямо связана с предстоящей поставкой истребителей F-16 украинским Воздушным силам. Об этом заявил руководитель Центра оборонной разведки Эстонии полковник Антс Кивиселг, которого цитирует издание Err.

"По всей территории страны были поражены объекты электроэнергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады вооружения, военные учебные заведения и предприятия оборонной промышленности, которые занимаются производством и ремонтом вооружения", – сказал Кивиселг.

Вывод, который из этого делает эстонская разведка: россияне считают поступление F-16 на вооружение Украины опасным. Кивиселг также отметил, что Россия одновременно продолжает тактику истощения ресурсов противовоздушной обороны Украины.

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В эстонской разведке предполагают, что с усилением холодов Россия может прибегнуть к еще более массовым атакам, поскольку сейчас агрессор производит больше ракет, чем использует.

Ракетные удары по Украине

Как писал УНИАН, 29 декабря Россия возобновила после многомесячной паузы свои массированные ракетные удары по Украине. В тот день агрессор задействовал одновременно 158 средств воздушного нападения - ракет разных типов и дронов-камикадзе. В результате атаки по всей Украине погибли 58 человек, более 150 были ранены.

После этого Россия повторяла несколько менее массированные ракетные атаки через каждые несколько дней – 2 января, 8 января и 13 января. Во время сегодняшнего обстрела агрессор задействовал около 40 средств воздушного нападения.

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