Увеличение военного производства может существенно усилить Украину, но не только ее.

Европейские партнеры Украины могут увеличить производство собственного оружия в два-три раза, но пока этого не делают. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский рассказал в Варшаве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

По его словам, за время войны соотношение оружия, которое поступает Силам обороны от стран-партнеров и от украинских производителей, существенно изменилось.

"Сегодня они следующие - где-то около 33-34% всего оружия в Украине сегодня, это отечественное производство из 100% того, что нам нужно в год. И это серьезный рост, потому что было меньше 10... Около 30% - это Европа. И где-то более 30%, около 40% - Соединенные Штаты Америки", - сообщил президент.

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В этой связи, глава государства признал обеспокоенность перспективой потерять одного из ключевых иностранных поставщиков военной помощи.

"Мы не можем смотреть на гарантии сегодняшней поддержки для Украины без одного из игроков, максимально равноценного, как вы видите. Европа и Соединенные Штаты Америки. И для нас очень важно - сохранить этот союз. И это также гарантии безопасности. И когда мы говорим о будущих гарантиях безопасности, о чем мы будем говорить с Соединенными Штатами Америки, мы будем говорить и об этом", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, российская армия превосходит Силы обороны по количеству танков, самолетов, вертолетов и другой техники и оружия. В то же время, украинская армия имеет больше дронов, которые обеспечивает отечественное производство, в том числе за средства от партнеров.

"Нам это нужно, очень. Если сейчас разморозятся все эти российские активы, у нас будет больше денег не только на восстановление, но и на внутренний больший рост [производства оружия]", - сказал Зеленский.

При этом президент Украины раскритиковал западных партнеров за нежелание увеличивать производство оружия.

"Если вы обратите внимание на количество заводов military-сектора, то в России будет 30+, а в Европе, в ЕС, будет 40+. Почему Европа сегодня производит меньше? Серьезный же вопрос? Как Европе производить больше? Дать больше контрактов своему отечественному производителю, своим людям. Они будут платить налоги в своих государствах, европейских. И при этом, я считаю, что Европе сегодня проще производить больше оружия не только для Украины, для защиты, для себя, чем России. Хотя Россия [производит оружие] быстрее. Почему проще - потому что у нас война. И они стреляют по нам, а мы стреляем по ним. И есть санкции, благодаря партнерам, когда что-то медленнее передвигается по логистике в Россию. Те или иные детали к тому или иному оружию. Европа может расти - в два-три раза увеличить свое производство", - подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что такой рост производства оружия усилит не только Украину.

Кроме того, как сказал президент, еще одной частью гарантий безопасности для Украины он считает обязательное присоединение Украины к НАТО.

Военная помощь Украине: последние поставки

Как писал УНИАН, Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут самоходные гаубицы RCH 155, колесные БМП RCT-30 Boxer, сотни ударных беспилотников и БМП Marder.

Также мы рассказывали, что Великобритания вместе с другими партнерами передают Украине 30 тысяч беспилотников общей стоимостью в $55 млн.

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