Россияне так долго говорили о преимуществах своих самолетов, что даже сами начали в это верить. На самом деле ситуация для них довольно тревожная, ведь почти все их истребители представляют собой модернизированные версии старых советских самолетов, таких как Су-27.

Недавно глава Минобороны Рустем Умеров сообщил о том, что Украина ведет переговоры с западными партнерами о получении истребителей Eurofighter Typhoon.

Таким образом, в ближайшем будущем Украина может получить:

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- Несколько десятков F-16;

- Около десяти Mirage 2000-5F;

- Пять Dassault-Breguet Super Étendard (от Аргентины);

- Неизвестное количество JAS 39 Gripen;

- Неизвестное количество Eurofighter Typhoon.

И хотя в случае с Eurofighter речь идет лишь о "декларации о намерениях", это все равно очень важная новость. Ведь именно Typhoon является наиболее передовым боевым самолетом среди перечисленных. И именно он может дать реальное преимущество над Воздушно-космическими силами РФ.

Здесь стоит вспомнить, какие именно истребители есть у России. В целом РФ имеет более 120 истребителей Су-35, около 100 машин типа Су-30СМ и 80-100 перехватчиков МиГ-31БМ. Это костяк истребительной авиации россиян. Поэтому в целом речь идет о примерно 300+ относительно современных истребителей.

Отдельно стоит сказать о Су-34, которых россияне построили более 140 единиц. Формально это фронтовой бомбардировщик, однако он имеет опциональные возможности воздушного боя, и в отличие от старых Су-25 и Су-24М, может использовать ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности.

Кроме этого, в РФ есть морально устаревшие советские Су-27, МиГ-29, и ранние МиГ-31, а также мизерное количество (около 15 единиц) новых Су-57, которые сами россияне относят к пятому поколению.

И тут мы перешли к главному - что именно может предложить Eurofighter Typhoon? Забегая вперед, скажем, что это единственный среди "обещанных" самолетов, который имеет полное преимущество не только над Су-35 и Су-30, но, вероятно, и над Су-57.

Летные характеристики. Во-первых, это действительно современный истребитель. Если F-16 впервые поднялся в воздух в 1974 году, то Eurofighter совершил первый полет в 1994-м. Разница 20 лет.

Формально Су-35 еще более новый, ведь он совершил первый полет в 2008-м. Однако не стоит забывать, что он (как, кстати, и Су-30СМ) является лишь модернизированной версией советского Су-27, который концептуально берет свое начало в первой половине 70-х.

Конечно, такая разница во времени не могла не сказаться на летных характеристиках.

Например, Eurofighter может развивать безфорсажную крейсерскую скорость на уровне 1800 км/ч, тогда как безфорсажная скорость Су-35 составляет всего 1300 км/ч. Если у российского самолета скороподъемность равна 280 м/с, то у Typhoon она составляет 315 м/с.

Малозаметность. Впрочем, в современных условиях "сухие" характеристики мало о чем говорят. В частности, из-за стремительного развития ЗРК и ракет класса "воздух-воздух".

Значительно более важным являются показатели радиолокационной заметности. Сразу стоит сказать, что Typhoon - это не полноценный стелс. В то же время, в отличие от Су-35 и Су-30, ему есть чем удивить.

Например, европейский самолет получил S-образный канал воздухозаборника, который экранирует лопатки компрессора двигателя, обеспечивая тем самым снижение радиолокационной заметности.

Кроме того, внешние подвески управляемых ракет сделаны полуутопленными, что также позволяет снизить заметность Typhoon.

В целом, эффективная площадь рассеивания (количественное измерение свойства объекта рассеивать электромагнитную волну) у Eurofighter с передних ракурсов примерно в несколько раз меньше, чем у истребителей прошлых десятилетий.

Проще говоря, его труднее обнаружить, чем Су-35 или Су-30. Впрочем, не стоит забывать, что обилие подвесного вооружения фактически нивелирует этот положительный эффект.

Бортовая электроника. Еще большее преимущество Typhoon над старыми машинами проявляется в авионике.

В этом смысле Eurofighter - очень современный самолет, который в полной мере отвечает потребностям своего времени.

Ранее эти машины летали с радарами Captor-М, однако недавно на них начали устанавливать улучшенный Captor-E, который европейцы называют "самым передовым радаром для истребителей".

В некоторых источниках говорится, что он может обнаруживать воздушные цели на расстоянии примерно 280 км, что сопоставимо с показателем радиолокационной станции самого мощного истребителя в мире - американского F-22.

Радар Captor-E может обнаруживать цели в воздухе, на земле и на море, а также наводить на них управляемое вооружение. В общем, можно говорить о большом преимуществе новой радиолокационной станции над образцами прошлых десятилетий.

Интересно, что россияне указывают для своих бортовых РЛС еще большую номинальную дальность обнаружения, чем у РЛС F-22 Raptor, однако в последние годы эти заявления почти никто из экспертов не воспринимает всерьез. Потому что на практике их авиация оказалась довольно неуклюжей. Особенно, в первый год войны.

Вооружение. Наконец, огромным преимуществом Eurofighter (как над F-16, так и над российскими Су) является вооружение. Дело в том, что Typhoon является штатным носителем управляемой ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности MBDA Meteor.

Это редкий тип оружия, к которому действительно можно применить термин "не имеющий аналогов в мире". Она получила прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет поддерживать высокую скорость полета по всей траектории. Скорость ракеты достигает более 4 Махов, а ее дальность составляет примерно 200 км.

На бумаге российская ракета Р-37 имеет такую же (или даже большую) дальность, однако из-за отсутствия прямоточного воздушно-реактивного двигателя она не может длительное время поддерживать такую же большую скорость, как Meteor.

Стоит также добавить, что разрекламированное во всех российских пропагандистских брошюрах оружие является ничем иным, как улучшенной советской Р-33, которую начали разрабатывать еще в 60-е.

В общем, об эффективности Р-37 сложно судить из-за нехватки информации, хотя, если верить российским СМИ, ракета сбила несколько (или даже больше) самолетов Воздушных сил Украины.

Конечно, Typhoon не был бы современным самолетом, если бы не мог использовать оружие класса "воздух-поверхность".

В общем, это полноценная "платформа" для запуска современного управляемого оружия такого класса. В состав арсенала самолета входят крылатые ракеты Storm Shadow и Taurus, противорадиолокационные AGM-88 HARM, ракеты Brimstone, высокоточные бомбы Small Diameter Bomb и многое другое.

Таким образом, Typhoon может применять практически все оружие класса "воздух-поверхность", которое уже получила или может получить в будущем Украина.

Eurofighter Typhoon - это не просто самый мощный самолет из всех, которые потенциально может получить Украина, но и один из лучших истребителей в мире, в принципе.

Вместе с французским Dassault Rafale - это вершина развития четвертого поколения и одновременно его "лебединая песня", ведь теперь в силу вступает следующее, то есть пятое поколение.

У Eurofighter Typhoon есть еще одно преимущество, о котором редко говорят. Это его массовость. За все годы построили около 600 таких истребителей: для сравнения, Gripen построили в количестве примерно 300 единиц. Конечно, количество F-16 вообще превышает 4,6 тыс, однако на то он и самый массовый истребитель четвертого поколения.

Поэтому вопрос лишь в количестве Typhoon, которое может получить Украина. Для паритета или даже преимущества над РФ может хватить около 50 таких самолетов вместе с ракетами Meteor.

Это не такая уж и "невозможная" цифра. Впрочем, если мы посмотрим на количество полученных F-16 (гораздо более массового самолета, напомним), то появляются объективные сомнения относительно того, получит ли вообще Украина когда-то такое количество западных истребителей.

Илья Ведмеденко