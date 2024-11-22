Ранее многие эксперты заявили, что "Орешник" является модификацией более старой ракеты "Ярс".

Ракета "Орешник", которой Россия ударила по Днепру 21 ноября, является совершенно новой разработкой, а не модернизацией чего-то старого. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, ОПК и разработчиками ракетных вооружений.

"Система "Орешник" не является модернизацией старых советских систем, это результат работы специалистов из новой России. Достигнутые результаты и скорость разработки вызывают гордость и восхищение", – заявил он.

При этом Путин утверждает, что "Орешник" – это высокоточное оружие, а потому якобы не является стратегическим оружием или средством массового поражения, но "при массированном применении по объектам противника будет сопоставима с оружием стратегического назначения". По его словам, еще несколько систем, подобных "Орешнику", сейчас проходят испытания.

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Диктатор отметил, что принято решение начать серийное производство "Орешника". По его словам, это "не стратегическое" оружие поступит на службу в РВСН – Ракетных войск стратегического назначения.

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