Общие потери России в войне возросли до 366 790 человек.

За прошедшие сутки, 9 января, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 800 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне против Украины таким образом выросли до 366 790 человек.

Также наши воины уничтожили на фронте:

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танков ‒ 6038 (+2);

боевых бронированных машин ‒ 11216 (+13);

артиллерийских систем – 8684 (+12);

РСЗО – 956 (+2);

средства ПВО ‒ 639 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6834 (+11),

автомобильной техники и автоцистерн - 11575 (+23);

специальной техники - 1336 (+3).

В то же время не изменилось количество уничтоженных самолетов (329), вертолетов (324), кораблей и катеров (23), крылатых ракет (1805), а также подводных лодок (1).

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки на фронте произошло 77 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Авиация сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава противника.

Американский журнал Time обнародовал свой топ-10 глобальных рисков на 2024 год. На третьем месте указано "разделенную Украину". Отмечается, что Украина подверглась сильному удару из-за уменьшения политической и материальной поддержки со стороны США, а перспективы европейской помощи "лишь немного лучше". Также стране необходимо больше войск.

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