Морпех отметил, что российская армия адаптируется к оружию, которое получают ВСУ.

Украине необходимо оружие большей дальности, чтобы усилить контрнаступление Украины. Россия меняет свою стратегию, чтобы уклониться от ударов HIMARS.

Бывший украинский морской пехотинец и бывший пленный британский боец Эйден Аслин рассказал Newsweek, что киевским силам нужно больше крылатых ракет большой дальности, чтобы была возможность атаковать российские базы снабжения и склады. По его словам, российские силы "адаптировались" к украинской стратегии использования HIMARS, поэтому Москва накапливает свои ресурсы "еще дальше, за пределами досягаемости HIMARS".

Он указал, что HIMARS "проделали хорошую работу" за те месяцы, когда Украина использовала эту систему, но "сейчас мы находимся на том этапе, когда Россия адаптировалась к этой стратегии". По мнению Эслина, Украине нужно больше средств дальнего действия, таких как Storm Shadow.

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Дальнобойные ракеты ATACMS и TAURUS для Украины - последние новости

В Германии заявили, что Украина имеет право на получение ракет TAURUS. При этом по сообщениям СМИ, адмнистрация Байдена, несмотря на давление со стороны законодателей и просьбы Киева, продолжает отказывать в поставках ракет ATACMS.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина получит американские баллистические ракеты ATACMS и немецко-шведские авиационные крылатые ракеты TAURUS.

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