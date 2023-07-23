Киев говорит, что ему нужны ATACMS, но Пентагон утверждает, что у него их недостаточно, а Украине они не особо нужны.

Администрация президента США Джо Байдена продолжает отказывать Украине в предоставлении ракет ракет большой дальности ATACMS, несмотря на растущее давление со стороны американских законодателей и просьбы украинских властей.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на американских чиновников. По их словам, в политике США не произошло никаких изменений в отношении этого типа оружия, и в течение нескольких месяцев не было предметного обсуждения этого вопроса.

В Пентагоне считают, что у Киева есть другие, более насущные потребности, чем ATACMS. Также Вашингтон опасается, что отправка в Украину достаточного количества оружия, которое позволит изменить ситуацию на поле боя, серьезно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам.

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По словам чиновников, количество ракет ATACMS на американских складах зафиксировано, и они ожидают замены ракетой Precision Strike нового поколения с большей дальностью под названием Prism. Ожидается, что они поступят на вооружение к концу этого года. Компания Lockheed Martin по-прежнему производит 500 ATACMS в год, но вся эта продукция предназначена для продажи в другие страны.

Украина заявила, что ATACMS с дальностью действия 305 км необходимы для уничтожения российских командных пунктов и логистических зон далеко за линией фронта.

ATACMS позволит украинским силам поразить самые дальние от нынешних линий фронта районы оккупированного Россией Крыма, включая Керченский мост и российскую военно-морскую базу в Севастополе.

Washington Post отмечает, что Украина попросила у США сотни ракет. Киев обратился к своим сторонникам в Конгрессе, а американские законодатели все громче требуют от администрации Байдена одобрить передачу ракет.

В прошлом месяце комитет Палаты представителей по вооруженным силам включил средства для отправки ATACMS в Украину в свой проект оборонного бюджета, а комитет Палаты представителей по иностранным делам принял двухпартийную резолюцию, призывающую Соединенные Штаты "немедленно" предоставить ракеты.

"Нет причин давать Украине ровно столько, чтобы истечь кровью, но недостаточно, чтобы победить. Если мы собираемся помочь им, либо идите ва-банк, либо убирайтесь", - заявлял председатель комитета, республиканец от Техаса Майкл МакКол. Резолюцию поддержал главный демократ комитета, член палаты представителей Грегори В. Микс (Нью-Йорк).

В начале этого месяца сенаторы Джеймс Э. Риш (Айдахо) и Роджер Уикер (Миссисипи), высокопоставленные республиканцы в сенатских комитетах по международным отношениям и по делам вооруженных сил соответственно, присоединились к Макколу в заявлении, в котором говорится, что передача ATACMS вместе с кассетными боеприпасами и самолетами F-16 имеет "критическое значение" для успеха Украины.

С прошлого года администрация Байдена называла несколько причин воздерживаться. Первоначально отказ был основан на опасениях, что Украина может запустить ракеты большой дальности по территории России, что приведет к эскалации конфликта в конфронтацию между США и Россией. Москва публично заявила, что даже поставка оружия переступит красную черту.

Какими бы ни были угрозы Москвы, эти опасения, кажется, улеглись. Администрация Байдена заявила, что удовлетворена публичными заявлениями и письменными обещаниями Киева не использовать поставляемое США оружие для нападения на русских за границей. Хотя официальные лица в частном порядке признают, что были некоторые нарушения, Украина в основном выполнила эти обещания.

По мнению администрации, ATACMS не только изменит правила игры в Украине, но и "ограничит использование HIMARS или GMLRS", заявил представитель министерства обороны США. HIMARS способна стрелять шестью снарядами за раз на расстоянии почти 80 км. ATACMS также запускаются из HIMARS, но только по одному.

Ракеты ATACMS для Украины - новости

Как сообщал УНИАН, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отсутствии решения о предоставлении Украине ракет большой дальности ATACMS. Он отметил, что такие разговоры ведутся, но нет конкретного решения. Глава государства добавил, что решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов было сложным и обсуждалось месяцами.

Ранее стало известно, что в администрации президента США Джо Байдена "тихо" обсуждают, стоит ли отправлять Украине ракеты ATACMS. В Пентагоне отмечают, что арсенал ATACMS относительно невелик, и опасаются, что передача этих ракет Украине может повлиять на их собственные военные планы.

Тем временем, президент США Джо Байден, комментируя эту тему заявил, что Украине больше всего нужны артиллерийские снаряды, а не дальнобойные ракеты ATACMS. Он добавил, что Украина якобы уже имеет эквивалент ATACMS.

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