Красных линий больше не существует, говорит министр Резников.

Украина получит американские баллистические ракеты ATACMS (дальность 300 км) и немецко-шведские авиационные крылатые ракеты TAURUS (дальность 500 км), уверен министр обороны Алексей Резников.

"Storm Shadow, SCALP мы с вами уже получили. Поэтому сегодня, на наш взгляд, присоединение Германии к коалиции является абсолютно логичным и реалистичным. ... Что касается ATACMS, я не вижу серьезных препятствий, ведь Америка – очень прагматичная страна. Они долго принимают решение – сколько ракет у них есть, сколько они могли бы дать, сколько бы они могли производить, чтобы не снизить их боеспособность", – заявил министр на пресс-конференции, пишет OBOZREVATEL.

Резников отметил, что в отношении TAURUS уже сейчас есть положительные сигналы от немецкого парламента. Он заявил, что следует ожидать поставки "серьезного" оружия.

Видео дня

"Красных линий больше не существует. Все оружие будет, и даже F-16", - добавил он.

Дальнобойные ракеты ATACMS и TAURUS для Украины

В этом месяце в правительстве Германии заявили, что Украина имеет полное право получить ракеты TAURUS от Берлина.

Администрация президента США Джо Байдена по состоянию на конец июля, по сообщениям СМИ, несмотря на давление со стороны американских законодателей и просьбы украинских властей, продолжала отказывать в поставках ракет большой дальности ATACMS.

Вас также могут заинтересовать новости: