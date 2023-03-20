В частности, речь идет о выделении 2 млрд евро на производство боеприпасов и увеличение соответствующих производственных мощностей.

Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель надеется, что сегодня европейские министры иностранных дел и обороны согласуют план поставок боеприпасов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

Высокий представитель ЕС отметил, что сегодня будет заслушан министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обсуждена ситуация в Украине в связи с войной и пути поддержки Украины. Также днем к встрече присоединятся министры обороны.

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"Я надеюсь, что министры иностранных дел и обороны вместе завершат заключение соглашения об обеспечении Украины боеприпасами", - сказал Боррель.

Он сказал, что существует триединый подход в предоставлении боеприпасов в рамках финансирования на сумму 2 миллиарда евро. Первый подход - это предоставление уже имеющихся боеприпасов, Второй подход - это производство новых боеприпасов, а третий - увеличение производственных мощностей для большего производства.

По его словам, боеприпасы нужны Украине для продолжения самозащиты в войне.

"Я надеюсь, что все министры присоединятся к заключительному обсуждению и согласуют очень важное решение. Иначе мы окажемся в затруднительном положении с продолжением поставок оружия в Украину", - заявил Боррель.

Как сказал высокий представитель ЕС, Украина нуждается в различных боеприпасах калибром 155-мм, 152-мм, 102-мм и тому подобное.

Он отметил, что боеприпасы надо доставлять в Украину быстрее, по более дешевым ценам и в необходимом количестве. Боррель добавил, что с целью удовлетворения потребностей Украины в рамках Европейского оборонного агентства появилось предложение, к которому присоединилось 15 стран-членов ЕС.

"Мы должны производить больше. Для того, чтобы производить больше, мы должны увеличить наши производственные мощности. И для того, чтобы увеличить производственные мощности, мы должны иметь четкие перспективы по спросу", - сказал Боррель.

Боеприпасы для Украины

Как ранее сообщил журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter, министры иностранных дел стран-членов ЕС должны подписать план поставки боеприпасов в Украину. Речь идет о цели предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев.

Как сообщал УНИАН, 8 марта Боррель объяснил цель одобрения дополнительных 2 млрд евро для Европейского фонда мира в поддержку Украины. Речь идет о необходимости удовлетворения потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах быстрыми темпами, наращивания производственных мощностей и уменьшения времени на производство боеприпасов в странах ЕС.

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