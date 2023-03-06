Первые поставки начались еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

За два года Болгария отправила Украине вооружение на сумму более $1 млрд. Это происходило через страны-посредники, среди которых США, Великобритания и Польша.

По словам бывшего депутата Народного собрания Болгарии Велизара Шаламанова в расследовании Euractiv, "болгарские компании не продают оружие и боеприпасы непосредственно украинским клиентам, потому что существует практика реализации соглашений через зарубежные программы".

"То есть деньги не украинские, а британские, американские, польские или европейские. Поэтому вооружение покупают через другие компании. Кроме того, важна логистика, и, как мы все знаем, она в основном организована через Польшу и является ответственностью тех компаний, которые покупают на болгарском рынке", – объяснил политик.

Видео дня

В 2022 году оружейная промышленность Болгарии отправила рекордное количество своей продукции за границу - в частности, в Польшу и Румынию, откуда оружие переправили в Украину.

По данным издания, первый случай снабжения Болгарией вооружения Украине был еще до начала полномасштабного вторжения российских войск. Хотя с начала 2021 года по 24 февраля 2022 года Украина не заключала прямых соглашений с болгарскими оружейными компаниями, именно они являются основными экспортерами оружия и боеприпасов, изготовленных по советским стандартам для ВСУ.

Война в Украине - помощь Болгарии

Как ранее сообщал УНИАН, журналисты выяснили, что Болгария негласно поставляла Украине топливо и комплектующие для советских образцов оружия. Все операции проводили тайно, чтобы их не сорвали пророссийские силы в болгарском правительстве.

В декабре 2022 года парламент Болгарии утвердил во втором и окончательном чтении соглашение между Болгарией и Украиной о поставках нашей стране вооружений, оборудования и боеприпасов.

26 февраля стало известно, что болгарский завод "Терем" в городе Костенц запускает производство снарядов 122 мм после 35 лет простоя. Продукцию будут поставлять исключительно для ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: