Он может нести несколько малых БПЛА для разведки или даже использоваться для атаки барражирующими боеприпасами.

Китайская компания Zhongtian Feilong провела первые летные испытания беспилотного носителя малых разведывательных дронов.

Испытания нового перспективного беспилотного летательного аппарата были признаны успешными, пишет N+1 со ссылкой на Janes.com.

Беспилотник построен по двухбалочной самолетной схеме, может вертикально взлетать и садиться. На балках установлены по два электромотора с несущими винтами. В хвостовой части между балками размещен электромотор с толкающим воздушным винтом.

Читайте такжеТурция разрабатывает плавучий носитель ударных дроновВ нижней части размещен контейнер с несколькими небольшими разведывательными дронами. Технические подробности об аппарате не раскрываются.

Компания утверждает, что этот носитель можно будет использовать не только в целях разведки, но и для радиоэлектронной борьбы. Вместо малых дронов в контейнер можно установить небольшие барражирующие боеприпасы для нанесения ударов по наземным целями.

Разработкой беспилотников, способных нести небольшое количество малых дронов, сегодня занимаются несколько компаний в мире. Ожидается, что такие аппараты смогут существенно расширить зону разведки и наблюдения.

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Автор: Катерина Комолова