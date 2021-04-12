Компания утверждает, что этот носитель можно будет использовать не только в целях разведки / скриншот

Китайская компания Zhongtian Feilong провела первые летные испытания беспилотного носителя малых разведывательных дронов.

Испытания нового перспективного беспилотного летательного аппарата были признаны успешными, пишет N+1 со ссылкой на Janes.com.

Беспилотник построен по двухбалочной самолетной схеме, может вертикально взлетать и садиться. На балках установлены по два электромотора с несущими винтами. В хвостовой части между балками размещен электромотор с толкающим воздушным винтом.

Читайте такжеТурция разрабатывает плавучий носитель ударных дроновВ нижней части размещен контейнер с несколькими небольшими разведывательными дронами. Технические подробности об аппарате не раскрываются.

Компания утверждает, что этот носитель можно будет использовать не только в целях разведки, но и для радиоэлектронной борьбы. Вместо малых дронов в контейнер можно установить небольшие барражирующие боеприпасы для нанесения ударов по наземным целями.

Разработкой беспилотников, способных нести небольшое количество малых дронов, сегодня занимаются несколько компаний в мире. Ожидается, что такие аппараты смогут существенно расширить зону разведки и наблюдения.

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Автор: Катерина Комолова