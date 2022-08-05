Беспилотники - это глаза бойцов, они позволяют украинским военным вести разведку вдоль всей линии фронта.

Месяц назад президент Владимир Зеленский выступил с призывом к бизнесменам и всем неравнодушным помочь Украине приобрести парк беспилотных летательных аппаратов.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, за это время было собрано несколько миллионов евро и куплено несколько таких устройств, а любители и коммерческие пилоты стали жертвовать свои аппараты, чтобы усилить украинскую армию дронов.

Прежде чем отправить птичек на фронт, их показали на выставке. Уже через несколько дней они будут помогать украинским военным уничтожать противника. Сегодня ими еще может полюбоваться любой желающий.

Каждый из этих беспилотников является частью проекта "Армия дронов", его инициировал Генеральный штаб ВСУ и Министерство цифровой трансформации.

"Если нам будут поставлять просто много взрывчатки, то мы не победит. Если нам будут поставлять высокоточное оружие, ну, можно сказать, что высокоточное оружие - это хорошо, но прицел этого оружия это и есть разведывательное оборудование, такое как беспилотник", - заявляет Леонид, разведчик украинской армии.

Разведчик объясняет, что беспилотники - это глаза бойцов, они позволяют украинским военным вести разведку вдоль всей линии фронта, обнаруживать российские силы и технику, дистанционно направлять артиллерийский огонь.

Дроны усилят армию и приблизят победу в войне с Россией. Сейчас украинские военные тренируются управлять аппаратами, уже удалось обучить этому несколько сотен бойцов. В ближайшее время планируется дать знания еще нескольким тысячам.

"Война с Россией - во многом это война технологий. И чем больше у украинской армии будет дронов и другой современной техники, тем скорее она победит", - подытожили журналисты.

Ранее сообщалось, что США объявили о новой военной помощи для Украины. ВСУ получат дальнобойные ракетные системы HIMARS.

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