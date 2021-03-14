В ходе модернизации предполагается обновление танков Challenger 2, которые получат новые орудия и двигатели.

Великобритания планирует вложить в модернизацию вооруженных сил 80 млрд фунтов стерлингов. Общая сумма вложений в течение 10 лет может составить около 200 млрд фунтов.

Читайте такжеБритания создаст силы кибербезопасности и "космическое командование"В ходе модернизации предполагается обновление танков Challenger 2, которые получат новые орудия и двигатели. Военно-морские силы Великобритании получат новые фрегаты, также планируется закупить так называемые дроны-камикадзе, сообщает kommersant со ссылкой на The Telegraph.

Помимо этого, страна может увеличить количество ядерных боеголовок.

«Технологии получили распространение, вот о чем мы должны беспокоиться. У всех, от террористов до других стран, есть современное оборудование и беспилотные летательные аппараты»,— рассказал источник в правительстве.

В конце 2020 года стало известно, что Лондон намерен увеличить вложения в оборонную промышленность сразу на 16 млрд фунтов в добавок к уже запланированным средствам. Потратить эти деньги планируют в ближайшие четыре года.

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Автор: Ирина Погорелая