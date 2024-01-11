Но осуществить это россиянам непросто.

Россия продолжает перебазирование своих кораблей из Крыма в Новороссийск. Об этом сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В Крыму продолжается процесс упаковки и перевода логистики и инфраструктуры на другую базу - в Новороссийск. Ориентир у них все же такой, что надо переместить туда максимально все", - отметила она. При этом добавила, что это технически осуществить не просто в нынешних условиях. "Появление нового, условно говоря, большого десантного корабля в акватории Севастопольской бухты может свидетельствовать как раз о том, что это очередной "большой чемодан", в который пакуются вещи. Потому что они в последнее время десантные корабли используют именно в логистическом смысле", - добавила Гуменюк.

РФ передислоцирует свой флот из Крыма

Как сообщал УНИАН, в конце декабря в оккупированном Россией Крыму, в частности, в Феодосии прогремели мощные взрывы. ВСУ ударили по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск".

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Секретаря СНБО Алексея Данилова сообщил, что ВСУ уже уничтожили 20% кораблей ЧФ РФ.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отмечал, что после спецопераций Вооруженных сил Украины и разведки для российских войск во временно оккупированном Крыму не осталось безопасных мест.

По его словам, уже несколько месяцев захватчики занимаются передислокацией инфраструктуры Черноморского флота и других объектов из Крыма в Новороссийск. Это касается как перебазирования части судов, так и переноса штабной инфраструктуры.

Юсов считает, что это молчаливое признание со стороны агрессора, что ситуация в Крыму для них значительно ухудшилась.

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