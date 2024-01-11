Ракета не попала прямо в борт, был подрыв непосредственно возле корабля, что повредило систему вооружения на фрегате.

Первое применение противокорабельной ракеты "Нептун" было по фрегату "Адмирал Эссен". Об этом рассказал командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа в интервью Украинской правде.

"Первое применение "Нептуна" было, когда фрегат "Адмирал Эссен" подошел очень близко к нашему берегу. И за ним шли еще десантные корабли вдоль Тендровской косы", - рассказал он.

По его словам, эти корабли осуществляли демонстрационные действия, чтобы подразделения морской пехоты постоянно готовились к десанту, "чтобы не дать возможности эти бригады перебросить на Николаевское направление или на сторону Вознесенска на помощь".

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"А когда "Эссен" подошел, мы решили попробовать, что же может наш "Нептун". Первые пуски не были столь удачны, как по крейсеру "Москва", но тогда впервые был поврежден этот фрегат "Эссен". Было там несколько "двухсотых" у них на борту, насколько мне известно. Корабль срочно вернулся в Севастополь на ремонт, ракета не попала прямо в борт, я так понимаю. Был подрыв непосредственно возле корабля, повредило систему вооружения на этом фрегате", - рассказал он.

Он добавил, что оккупанты тогда даже сбили свой собственный самолет прямо у берега, который осуществлял прикрытие кораблей с воздуха.

Что известно о "Нептуне"

Как известно, ракетный комплекс РК – 360 МЦ "Нептун" - это наземный комплекс противокорабельных крылатых ракет, разработанный КБ "Луч". Сейчас ее дальность якобы составляет 280 км, скорость – 900 км/ч. Комплекс предназначен для поражения крейсеров, эсминцев, корветов, фрегатов, десантных и других видов кораблей. 15 марта 2021 года первые образцы "Нептуна" были переданы ВМФ.

Потопление "Москвы"

13 апреля 2022 года флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва" был подбит несколькими ракетами "Нептун". Удар вызвал детонацию боекомплекта на борту. Судно буквально сгорело в море - до того, как его попытались эвакуировать.

По разным оценкам, численность экипажа "Москвы" составляла от 416 до 680 человек, в том числе как выяснилось позже, матросы срочной службы. Подавляющее большинство матросов, вероятно, погибли.

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