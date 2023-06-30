Кассетные боеприпасы, которые США накопили, могут помочь восполнить пробел в количестве снарядов.

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена серьезно рассматривает вопрос о том, чтобы одобрить передачу спорных кассетных боеприпасов Украине. Это связано с тем, что украинцы изо всех сил пытаются добиться значительных успехов в своем контрнаступлении.

"Это, несомненно, окажет значительное влияние на поле боя", - сообщил CNN официальный представитель США.

Чиновники отметили, что в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома, и что в случае его одобрения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце.

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Украинские официальные лица подталкивают США к поставкам боеприпасов с прошлого года, утверждая, что они увеличат число боеприпасов для западных артиллерийских и ракетных систем и помогут сократить численное превосходство России в артиллерии.

США не хотели предоставлять их из-за риска, который они могли представлять для гражданского населения, а также потому, что некоторые ключевые союзники Вашингтона, включая Великобританию, Францию и Германию, подписали запрет на кассетные боеприпасы — оружие, которое разбрасывает "бомбы" на больших площадях, которые могут не взорваться при ударе и могут представлять долгосрочный риск для любого, кто столкнется с ними, подобно наземным минам.

Однако украинское контрнаступление, начатое ранее в этом месяце, к этому моменту не достигло того прогресса, на который надеялись официальные лица США, а российские линии обороны оказались более хорошо укрепленными, чем предполагалось. И неясно, хватит ли того количества артиллерийских боеприпасов, которые украинцы тратят изо дня в день, если контрнаступление затянется, говорят официальные лица и военные аналитики.

Кассетные боеприпасы, которые США накопили в больших количествах с момента их постепенного вывода из эксплуатации в 2016 году, могут помочь восполнить этот пробел, заявили официальные лица. Чиновники администрации также считают, что им удалось развеять опасения некоторых союзников по поводу передачи боеприпасов США.

Представитель США отметил, что это оружие не стане преимуществом для Украины. И украинцы, и россияне применяли кассетные бомбы с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, а совсем недавно украинские силы начали использовать на поле боя кассетные боеприпасы, предоставленные Турцией.

Военная помощь Украине от США - последние новости

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Вашингтон близок к одобрению передачи ракетной системы большой дальности ATACMS Украине.

Позже в Министерстве обороны США сообщили, что не располагают информацией о каких-либо планируемых на ближайшее время решениях по этому вопросу.

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