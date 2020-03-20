Войско испытало скоростные десантно-штурмовые катера на море (видео)

Первые два катера типа «Кентавр» поступят в военный флот уже в ближайшее время. Третий такой катер пока находится на стадии строительства.

Военно-морские силы опробовали на море два десантно-штурмовых катера типа Кентавр, которые построили в 2019 году.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

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В ходе учений военные проверили стрельбу авиационных реактивных систем залпового огня с неуправляемой ракетой С-8.

Для использования в море установки были модифицированы, чтобы дать возможность оператору удерживать цель при волнении моря. Несмотря на шторм в 2-3 балла, ракеты поразили береговую цель на расстоянии в несколько километров.

Благодаря водометам, бронированные десантно-штурмовые катера, вооруженные четырьмя десятками ракет каждый, способны разгоняться до 30 узлов, проведя дальний и ближний залпы, быстро приблизиться к берегу и высадить штурмовую группу численностью до 36 человек.

Первые два катера типа «Кентавр» поступят в военный флот уже в ближайшее время. Третий такой катер пока находится на стадии строительства.

Как сообщал УНИАН, военно-морские силы США отправят судно-госпиталь в Нью-Йорк для помощи местным медикам в борьбе с пандемией коронавируса. Корабль должен пригодиться, если ресурсов местных клиник будет остро не хватать.