Business Insider: США могут обложить Мексику санкциями за покупку вертолетов у России

Вашингтон предостерег соседнюю страну, что покупка российской военной техники может закончиться введением экономического давления.

Мексика может почувствовать на себе гнев северного соседа, если купит вертолеты у России. А по словам главы МИД России, его страна действительно ведет переговоры об этом. Согласно законам США, соседняя страна может столкнуться с санкциями, если решится купить российское оружие.

Как пишет Business Insider, заместитель помощника Госсекретаря по делам Западного полушария Хуго Родригез допустил возможность введения американских санкций против Мексики. Издание поясняет, что речь идет о закон о «Противодействии врагам Америки через санкции» (CAATSA), который был одобрен президентом Дональдом Трампом в 2017 году. В первую очередь, инициатива была нацелена против Ирана, Северной Кореи и России.

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«Мы рассматривали этот вопрос. Мы, очевидно, видели протокол встречи главы МИД России Сергея Лаврова с мексиканским секретарем по иностранным делам Марсело Ебрардом», - сказал Родригез.

Встреча руководителей мексиканской и российской дипломатии состоялась на прошлой неделе в Мехико. После нее Лавров объявил, что мексиканское правительство рассматривает возможность купить вертолеты у «Рособоронэкспорта».

«Мы читали его с большим интересом и беспокойством. Исходя из нашего предыдущего исследования, кажется возможным, что такая продажа потенциально может запустить санкции в соответствии с CAATSA», - пояснил Родригез.

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Он добавил, что на уровне посольств американская сторона предупредила Мексику о такой угрозе.

«На уровне Вашингтона мы поднимали эту сферу беспокойств в разговоре с нашими коллегами в Мехико, чтобы донести это до правительства Мексики», - добавил заместитель Госсекретаря.

Издание напоминает, что в арсенале мексиканской армии уже есть достаточно большой парк вертолетов Ми-17, производимых в России.