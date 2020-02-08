Пентагон заявил об установке на подводных лодках ядерных ракет

Минобороны США хочет быть готовым к возможным боевым действиям.

В Министерстве обороны США подтвердили, что установили ракеты с ядерными боеголовками на своих подводных лодках.

Об этом 7 февраля сообщили на сайте оборонного ведомства, пишет ТСН.

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По словам главы Пентагона Марка Эспера, таким образом Штаты хотят предотвратить конфликты с разными странами и расширяют варианты для сдерживания возможных войн.

"Мы стремимся иметь разные варианты действий, они позволяют нам сдерживать конфликты. В конце концов мы хотим сдерживать конфликт, но если будет необходимо, то хотим быть готовыми воевать и выиграть. Так что в результате наша задача - дать президенту больше возможностей для сдерживания любой страны от конфликта", - сказал Эспер.

Напомним, в ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел в районе Международного аэропорта Багдада - в результате него, в частности, был убит командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. После этого события ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась: в Иране обещают отомстить США, власти Ирака осудила операцию, а Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть территорию Ирака.

Сулеймани называли одним из самых влиятельных людей на Ближнем Востоке. ТСН.иа рассказывает, кто он такой, почему его убийство вызвало такой резонанс в мире и как теперь может вспыхнуть очередная горячая война на Ближнем Востоке.

В ночь на 8 января Иран начал свою "месть" - совершил ряд ракетных ударов по местам дислокации американцев в Ираке. В частности, ракеты были направлены в сторону авиабазы " Айн аль-Асад на западе Ирака и инфраструктуры вблизи Эрбиля, среди которой и американское консульство. В МИД Ирана заверили, что совершили пропорциональный ответ на убийство генерала Сулеймани.