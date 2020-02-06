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США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

06:31, 06 февраля 2020
Оружие
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США провели испытания ракеты Minuteman III / фото: afgsc.af.mil

Об этом сообщили представители командования ВВС США.

Офицеры уточнили, что запуск не был привязан к какому-либо международному событию или необходимости политического давления на неких лиц. По словам американцев, испытания были плановыми. Ракета была выпущена из установки на авиабазе Ванденберг и без взрывного заряда попала в цель на Маршалловых островах после того, как преодолела 6,7 тысяч километров. 

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Minuteman III – ракета, способная нести сразу несколько ядерных боеголовок. Она имеет систему индивидуального наведения. Испытания были оценены командованием армии, как успешные. 

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