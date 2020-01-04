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У корабля оккупантов на полпути к Сирии отказал двигатель

17:47, 04 января 2020
Оружие
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Срок ремонта будет зависеть от наличия запчастей / Иллюстрация wikimedia.org

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

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«На БДК в ходе очередного похода в Сирию вышел из строя один из двух дизелей», – сказал собеседник, уточнив, что срок ремонта будет зависеть от наличия запчастей или времени на их изготовление.

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Теги: #Россия#Сирия#судно