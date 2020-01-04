У корабля оккупантов на полпути к Сирии отказал двигатель

Россия переправляет десантными кораблями военные грузы в Сирию в рамках так называемой операции Кремля «Сирийский экспресс».

У большого десантного корабля (БДК) «Орск» Черноморского флота оккупированного Крыма отказал двигатель.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

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«На БДК в ходе очередного похода в Сирию вышел из строя один из двух дизелей», – сказал собеседник, уточнив, что срок ремонта будет зависеть от наличия запчастей или времени на их изготовление.

Накануне в Турции опубликовали фото «Орска», что проходил возле морского буксира МБ-304.

Россия переправляет десантными кораблями военные грузы в Сирию в рамках так называемой операции Кремля «Сирийский экспресс».

Как сообщал УНИАН, судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» в Петербурге спустил на воду подводную лодку проекта 636.3, которая получила название «Волхов».