Япония показала проектное изображение своего новейшего истребителя

Во время работы над собственным проектом японцы могут позаимствовать наработки по европейскому проекту машины шестого поколения FCAS и британского истребителя Tempest.

Министерство обороны Японии опубликовало проектное изображение NGF (Next Generation Fighter, истребитель нового поколения), который должен поступить на вооружение армии в 2030-х годах.

Как сообщает Громадське со ссылкой на Aviation Week, изображение возможного внешнего вида самолета, опубликованное Минобороны страны, в проекте бюджета на 2020 год.

В следующем году на его разработку предусмотрено более $250 млн. Новейший истребитель шестого поколения ранее был назван военными F3 или Future Fighter (истребитель будущего).

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Разработкой NGF занимается японский концерн Mitsubishi Heavy Industries, но в проект планируется привлечь ряд иностранных компаний, в частности Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman (США), BAE Systems (Великобритания) и Airbus (Европа).

Во время работы над собственным проектом японцы могут позаимствовать наработки по европейскому проекту машины шестого поколения FCAS и британского истребителя Tempest, а возможно он вообще будет базироваться на одном из этих проектов.

В частности таким образом разрабатывали истребитель Mitsubishi F-2 — на основе американского самолета F-16 Fighting Falcon.

Как рассчитывает Минобороны Японии, на создание новой боевой машины пойдет 15 лет, она должна заменить F-2 в 2030-х. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Как отмечает издание, изображение самолета свидетельствует, что он будет иметь два двигателя и использовать технологию малозаметности, он будет одноместным, вооружение разместят во внутренних отсеках, но могут быть и внешние подвески.

Это второе проектное изображение японского истребителя шестого поколения, впервые его опубликовали в 2013 году.

В конце 2000-х — начале 2010-х в Японии реализовали проект истребителя пятого поколения X-2, или ATD-X Shinshin. В 2016 году он совершил первый демонстрационный полет. После нескольких полетов проект остановили, потому что он выполнил цель — доказал, что японские конструкторы способны разрабатывать подобные машины. Технологии этого проекта планируют использовать при создании NGF.

Напомним, в августе Япония утвердила план закупки американских истребителей пятого поколения F-35B.