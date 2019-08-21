Япония возьмется за разработку истребителя нового поколения уже в 2020 году

Новый самолет должен будет заменить истребители F-2 японских ВВС в 2030-х годах.

Министерство обороны Японии приняло решение о раннем старте программы разработки стелс-истребителя нового поколения для своих Воздушных сил самообороны.

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Как сообщает N+1, ссылаясь на японского вещателя NHK, финансирование проекта хотят начать уже с нового финансового года, который наступит в апреле 2020 года. Изначально планировалось, что проект может стартовать до 2023 года включительно.

Объем финансирования проекта пока не определен.

Напомним, в феврале власти Японии приняли решение о разработке нового истребителя, который должен будет заменить устаревающие Mitsubishi F-2 в 2030-х годах. К проекту будут привлечены национальные компании, причем головным разработчиком вероятнее всего будет назначен концерн Mitsubishi Heavy Industries.

К участию в проекте могут быть допущены иностранные компании, включая британскую BAE Systems и американские Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman. К проекту власти предъявляют несколько требований, включая относительно небольшие расходы, получение технологий истребителей нового поколения и высокий модернизационный потенциал F-3.

Проект разработки истребителя F-3 оценивается в 40 миллиардов долларов. На программу разработки, по оценке министерства обороны Японии, потребуется около 15 лет.