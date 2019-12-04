Приобретенные Турцией российские комплексы С-400 не станут частью ПВО НАТО – Столтенберг

Генсек Альянса заявляет, что многие члены НАТО выразили беспокойство из-за покупки Турцией комплексов С-400.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что приобретенные Турцией у России зенитно-ракетные комплексы С-400 никогда не будут интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Об этом Столтенберг сообщил в Лондоне после проведенных 3-4 декабря встреч лидеров государств и правительств стран Альянса.

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"Относительно вопроса С-400 - это является национальным решением Турции. Многие члены НАТО выразили беспокойство. Я также выразил свое беспокойство относительно последствий этого решения. То, что я могу сказать, что российская система противовоздушной обороны С-400 никогда не будет интегрирована в НАТО, она никогда не будет частью интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО", - сказал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной в сентябре 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуи Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 млрд долларов.

Вашингтон предупреждал Анкару, что закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 составляет большую угрозу для НАТО.

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявлял, что США не будут спокойно наблюдать за тем, как Турция покупает оружие у противников Альянса.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Анкара не собирается отказываться от контракта по российских С-400 и не видит никаких проблем в этом вопросе.

15 сентября 2019 года Министерство обороны Турции сообщило о завершении поставок второй батареи приобретенного российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Приобретенный новейший российский зенитно-ракетный комплекс турецкие военные собираются поставить на вооружение в апреле 2020 года.