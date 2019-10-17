США испытают уникальное сверхдальнобойное орудие
Сухопутные силы США проведут испытания уникального сверхдальнобойного орудия с дальностью стрельбы в 1150 миль (1850 километров).
Об этом сообщает DefenseNews, передает Naked Science.
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Такой комплекс наряду с гиперзвуковым оружием позволит атаковать удаленные цели стратегического значения, находящиеся далеко за пределами досягаемости существующих артиллерийских комплексов.
Технология, положенная в основу орудия, описывается как «передовая»: настолько продвинутая, что служба не уверена, будет ли комплекс доступным по цене.
Согласно представленным данным, армия США должна провести испытания ключевого технологического компонента на военно-морской базе Дальгрен в Вирджинии «очень скоро».
Отметим, что сейчас САУ Сухопутных сил США, 155-миллиметровая M109A6 Paladin, способна поражать цели на дальности всего лишь 40 километров.
По мнению специалистов, новое орудие, будет вести огонь активно-реактивными снарядами.
Как сообщал УНИАН, американские самоходные гаубицы M109A7 «Паладин» будут модернизированы по программе Extended Range Canon Artillery (ERCA), направленной на увеличение дальности ведения огня и повышение скорострельности.