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США испытают уникальное сверхдальнобойное орудие

14:37, 17 октября 2019
Оружие
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Американские военные намерены получить прототип инновационного орудия в 2023 году / американская САУ / фото: M109 (САУ) / ©US Army

Об этом сообщает DefenseNews, передает Naked Science.

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Такой комплекс наряду с гиперзвуковым оружием позволит атаковать удаленные цели стратегического значения, находящиеся далеко за пределами досягаемости существующих артиллерийских комплексов.

Технология, положенная в основу орудия, описывается как «передовая»: настолько продвинутая, что служба не уверена, будет ли комплекс доступным по цене.

Согласно представленным данным, армия США должна провести испытания ключевого технологического компонента на военно-морской базе Дальгрен в Вирджинии «очень скоро».

Отметим, что сейчас САУ Сухопутных сил США, 155-миллиметровая M109A6 Paladin, способна поражать цели на дальности всего лишь 40 километров.

По мнению специалистов, новое орудие, будет вести огонь активно-реактивными снарядами.

Как сообщал УНИАН, американские самоходные гаубицы M109A7 «Паладин» будут модернизированы по программе Extended Range Canon Artillery (ERCA), направленной на увеличение дальности ведения огня и повышение скорострельности.

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Теги: #США#оружие