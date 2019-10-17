США испытают уникальное сверхдальнобойное орудие

Орудие сможет стрелять на 1850 километров, что почти в 50 раз дальше, чем 155-миллиметровая американская САУ M109A6 Paladin.

Сухопутные силы США проведут испытания уникального сверхдальнобойного орудия с дальностью стрельбы в 1150 миль (1850 километров). Об этом сообщает DefenseNews, передает Naked Science. Читайте такжеУкраина купила у Чехии 16 САУ "Гвоздика" Такой комплекс наряду с гиперзвуковым оружием позволит атаковать удаленные цели стратегического значения, находящиеся далеко за пределами досягаемости существующих артиллерийских комплексов. Технология, положенная в основу орудия, описывается как «передовая»: настолько продвинутая, что служба не уверена, будет ли комплекс доступным по цене. Согласно представленным данным, армия США должна провести испытания ключевого технологического компонента на военно-морской базе Дальгрен в Вирджинии «очень скоро». Отметим, что сейчас САУ Сухопутных сил США, 155-миллиметровая M109A6 Paladin, способна поражать цели на дальности всего лишь 40 километров. По мнению специалистов, новое орудие, будет вести огонь активно-реактивными снарядами. Как сообщал УНИАН, американские самоходные гаубицы M109A7 «Паладин» будут модернизированы по программе Extended Range Canon Artillery (ERCA), направленной на увеличение дальности ведения огня и повышение скорострельности.

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