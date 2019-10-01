Через Крымский мост в Россию перегнали боевую авиацию (фото)

Стало известно, что СУ-27 перегоняли на автотранспорте из Крыма в сторону Краснодарского края Российской Федерации.

По Крымскому мосту вновь передвигается военная техника. Ранее здесь была зафиксирована колонна грузовиков КамАЗ, а теперь через мост перевозят боевую авиацию.

Соответствующие фотографии в Twitter выложила пользователь RoksolanaToday&Крым.

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Так, стало известно, что СУ-27 перегоняли на автотранспорте из Крыма в сторону Краснодарского края Российской Федерации.

В комментариях пользователи Сети предположили, что оккупанты вывозят украинскую технику, которая была захвачена ими в Крыму в 2014 году. Об этом, по словам одного из пользователей, свидетельствует номер самолета на снимке - авиация с такими отметками была доставлена на аэродром в Крыму еще до 2014 года.