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Через Крымский мост в Россию перегнали боевую авиацию (фото)

12:58, 01 октября 2019
Оружие
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RoksolanaToday&Крым

По Крымскому мосту вновь передвигается военная техника. Ранее здесь была зафиксирована колонна грузовиков КамАЗ, а теперь через мост перевозят боевую авиацию.

Соответствующие фотографии в Twitter выложила пользователь RoksolanaToday&Крым.

RoksolanaToday&amp;Крым

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Так, стало известно, что СУ-27 перегоняли на автотранспорте из Крыма в сторону Краснодарского края Российской Федерации.

В комментариях пользователи Сети предположили, что оккупанты вывозят украинскую технику, которая была захвачена ими в Крыму в 2014 году. Об этом, по словам одного из пользователей, свидетельствует номер самолета на снимке - авиация с такими отметками была доставлена на аэродром в Крыму еще до 2014 года.

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Теги: #оружие#крымский мост