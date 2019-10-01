National Interest: Обновленные Т-64 Украины бесят Россию

Перестроенный Т-64БМ «Булат» оснащен новой броней и так называемой системой «активной защиты», которая сбивает выпущенные по бронемашине вражеские ракеты.

Война на Востоке Украины продолжается уже шестой год. Поэтому правительство в Киеве покупает обновленные модели танков времен Холодной войны, пытаясь взять верх над силами России. Украинские Вооруженные силы получили около 150 Т-64 2017 за прошлый год.

Как пишет National Interest, из всех советских боевых машин Т-64 – самый уникальный. Он очень отличался и содержал серьезные преимущества по сравнению с другими моделями, когда был построен в начале 1960-х годов. На самом деле он больше украинский, чем российский. «Львовский танковый завод», который разработал Т-64, расположен на территории Украины. И сегодня украинская армия – главная сила, которая использует этот тип бронемашин. Также таких танков много у пророссийских сил на Востоке Украины.

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В Т-64 в свое время был воплощен целый ряд обновлений. В частности, он получил дизельный двигатель. Также человеческая система перезарядки была заменена на автоматическую, что позволило сократить экипаж до трех человек и уменьшить вес. Т-64 был первым танком СССР с нестандартной 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Обновленные Т-64Б могут стрелять через нее управляемыми ракетами.

Советский Союз никогда не экспортировал Т-64, выставляя на продажу лишь более дешевые и простые модели, такие как Т-55, Т-62 и Т-72. В последние десятилетия Холодной войны тысячи Т-64 стояли на вооружении советских армий. Их назначением было вести апокалиптическую танковую войну против американских М-1, немецких Leopard и британских Challenger. Т-64 был более чем способен выполнить это задание.

«Этот конкретный танк был оснащен некоторыми возможностями, которые были более передовыми, чем у танков НАТО. Эти возможности появились у них только спустя 15-16 лет», - сказал в 1992 году майор армии США Джеймс Ворфорд.

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Когда СССР развалился, Украина унаследовала сотни Т-64, а также завод, который построил их. Перестроенный Т-64БМ «Булат» получил новую броню и так называемую систему «активной защиты», которая сбивает приближающиеся вражеские ракеты. Современный Т-64 2017 оснащен также современными тепловизорами, защищенными системами цифровой связи и спутниковой навигации. Когда при поддержке России в апреле 2014 году появились сепаратистские силы, Украина отправила Т-64 в бой.

Но благодаря России, по крайней мере у одной пророссийской группы тоже вдруг появились эти танки. В июле 2014 года НАТО опубликовало спутниковые снимки, на которых было видно, как Т-64 без маркировки пересекают границу Украины с территории России. Через шесть дней после того в сети появились фото Т-64 так называемой «армии ДНР». Москва могла отправить в Украину именно эту модель, потому что это давало ей возможность убедительно настаивать на украинском происхождении танков в руках российских боевиков.

Чтобы развеять такие российские утверждения, правительство Украины показало захваченный танк Т-64. Это был Т-64БВ. Его серийный номер указывает, что он сошел с конвейера «Харьковского танкового завода» в 1987 году и был отправлен военной части на территории России. Также интегрированные современные системы в нем изготовила фабрика в Санкт-Петербурге.

«Наличие основных боевых танков у боевиков, без сомнения, очень нежелательно для армии Украины. Однако, практическая польза от них может оказаться очень ограниченной», - оценивало ситуацию британское издание Jane's, посвященное военной технике.

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«Без поддержки объединенных вооруженных сил, основные боевые танки могут оказаться чрезвычайно уязвимыми перед атаками с воздуха, со стороны пехоты, вооруженной противотанковыми управляемыми ракетами, а также других танков. Вдобавок они требуют серьезную цепь обеспечения для обслуживания на поле битвы», - пояснили в издании.

Ввиду потребности в топливе, запчастях и ремонтах, не удивительно, что Россия отправила своим марионеткам именно Т-64, а не более современные боевые машины. В конце концов, эта модель - наиболее «украинский» танк из всех, которые были в распоряжении. Поэтому пророссийским силам на Донбассе было не сложно найти специалистов на оккупированных территориях, которые умеют его обслуживать.

Вместе с тем, последние обновления сделали Т-64 в руках Киева более передовым и надежным, чем то, что Россия дала своим боевикам.