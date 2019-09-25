Украинские военные получили первую батарею мобильных минометов (видео)

Полученное вооружение поражает различные по характеру и типу цели без непосредственного контакта с противником.

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) получили мобильные минометы БАРС-8ММК 4909 120 А.

Как пишет UMP, эта система впервые поставляется в ВСУ.

Читайте такжеМВД планирует закупит 13 самолетов Ан-178 для ГСЧС и НацгвардииВ одной из воинских частей уже прошли приемо-сдаточные испытания полученных мобильных минометов. При этом были проверены основные тактико-технические характеристики, а также проведены стрелковые испытания.

БАРС-8ММК – система, которая позволяет поражать разные по характеру и типу цели без непосредственного контакта с противником, быстро и с высокой точностью. В составе ММК используются как отечественные так и комплектующие производства стран-членов НАТО.

Основная составляющая ММК – автоматизированная минометная система калибра 120-мм, которая состоит из системы автоматического развертывания-свертывания и автоматизированной системы наведения и управления огнем міномета, что обеспечивает отображение информации на электронной карте, подготовку исчисленных в автоматическом режиме установок для стрельбы, поражение целей, корректировку огня и контроль эффективности стрельбы.

Путем автоматизации и интуитивности системы управления огнем Барс-8ММК обслуживается меньшим экипажем в сравнении с обычными минометными системами.

Как ранее сообщал УНИАН, в Черном море начал обучение корабельно-катерний состав ВМС Украины.