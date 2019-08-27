Созданный в США полимер позволит дронам-разведчикам и парашютам бесследно самоуничтожаться (видео)

Новый материал исчезает моментально, при запуске внутреннего механизма деградации, либо от солнечных лучей.

Американские ученые создали по заказу Пентагона материал, пригодный для создания легких дронов и парашютов, и способный бесследно самоуничтожаться после применения.

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Как сообщает N+1, американское военное ведомство обратилось к химикам с проектом создания электронных датчиков и средств их доставки, не оставляющих следов после использования. Достижения ученых превзошли ожидания.

Об открытии рассказали Пол Коль (Paul Kohl) и его коллеги из Технологического института Джорджии в ходе выступления на осенней встрече Американского химического общества.

Отмечается, что у каждого полимера имеется своя предельная температура, выше которой он стремится распасться на звенья-мономеры. У привычных бытовых полимеров она достаточно высока и не достигается в обычных условиях, а деполимеризация развивается не слишком быстро.

Американские химики обратились к циклическим полимерам, которые отличаются низкой предельной температурой. При разрушении всего одной ковалентной связи их звенья быстро распадаются. Достаточно использовать светочувствительный катализатор, который запустит процесс быстрой деградации.

До сих пор создать стабильный материал подобного типа не удавалось, но ученым удалось подобрать более устойчивые полимеры и усовершенствовать процесс их синтеза.

По словам Коля, новый полимер исчезает моментально, при запуске внутреннего механизма деградации, либо как только на него попадут солнечные лучи. Используя различные фотокатализаторы для запуска распада, авторам удалось контролировать этот процесс.

Ученые смогли создать из такого материала миниатюрный дрон-глайдер, а также фрагмент парашютной ткани. Запустить разложение полимера можно по точному сигналу – в результате распада от него буквально остается лишь мокрое место.

Ранее сообщалось, что военный дрон-разведчик «Черный шершень» стал самой миниатюрной в мире разведывательной системой. Беспилотник весит около 16 грамм при длине около 10 см и хорошо помещается в кармане.