Шершень-наблюдатель: как работает самая миниатюрная в мире разведывательная система (видео)
14:35, 02 апреля 2019Мир
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Военный дрон-разведчик «Черный шершень» стал самой миниатюрной в мире разведывательной системой.
Шершень-наблюдатель: как работает самая миниатюрная в мире разведывательная система
Беспилотник весит около 16 грамм при длине около 10 см и хорошо помещается в кармане.
Военный дрон-разведчик оснащен камерой и системой навигации. Может находиться в воздухе до 25 минут без подзарядки.
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Он предназначен для обнаружения снайперских позиций, осмотра местности перед пересечением открытых участков и прочее.
В 2013 дроны использовались британскими военными в Афганистане. Уже в 2017 Flir Systems оснастила беспилотники системой ночного видения.
Сейчас мини-разведчики на вооружении во Франции, Германии, Австралии, Норвегии, Нидерландов и Индии. Стоимость «Черного шершня» составляет от 30 до 50 тысяч долларов в зависимости от выбранной версии.
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