Шершень-наблюдатель: как работает самая миниатюрная в мире разведывательная система (видео)

Военный дрон-разведчик «Черный шершень» стал самой миниатюрной в мире разведывательной системой.

Беспилотник весит около 16 грамм при длине около 10 см и хорошо помещается в кармане.

Военный дрон-разведчик оснащен камерой и системой навигации. Может находиться в воздухе до 25 минут без подзарядки.

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Он предназначен для обнаружения снайперских позиций, осмотра местности перед пересечением открытых участков и прочее.

В 2013 дроны использовались британскими военными в Афганистане. Уже в 2017 Flir Systems оснастила беспилотники системой ночного видения.

Сейчас мини-разведчики на вооружении во Франции, Германии, Австралии, Норвегии, Нидерландов и Индии. Стоимость «Черного шершня» составляет от 30 до 50 тысяч долларов в зависимости от выбранной версии.