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Шершень-наблюдатель: как работает самая миниатюрная в мире разведывательная система (видео)

14:35, 02 апреля 2019
Мир
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Военный дрон-разведчик оснащен камерой и системой навигации. Может находиться в воздухе до 25 минут без подзарядки.

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Он предназначен для обнаружения снайперских позиций, осмотра местности перед пересечением открытых участков и прочее.

В 2013 дроны использовались британскими военными в Афганистане. Уже в 2017 Flir Systems оснастила беспилотники системой ночного видения.

Сейчас мини-разведчики на вооружении во Франции, Германии, Австралии, Норвегии, Нидерландов и Индии. Стоимость «Черного шершня» составляет от 30 до 50 тысяч долларов в зависимости от выбранной версии.

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Теги: #военные#разведчики#армия#беспилотники#дроны