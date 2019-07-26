Минобороны РФ похвасталось на выставке запрещенным оружием (видео)

Кассетные бомбы запрещены Дублинской конвенцией, которую Россия отказалась ратифицировать.

На выставке про сирийскую войну Минобороны России показало запрещенные кассетные бомбы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Организация Conflict Intelligence Team обратила внимание на кассетные бомбы, показанные Министерством обороны России на выставке в парке "Патриот" в Московской области.

Эти боеприпасы запрещены Дублинской конвенцией, которую Россия отказалась ратифицировать. Однако использование кассетных бомб Россия постоянно отрицает. Среди экспонатов выставки - пластмассовые бочки и бетономешалки, которые, по убеждению россиян, сирийская оппозиция использовала для изготовления ядовитых веществ.

Как сообщал УНИАН, в результате авиаударов сирийского правительства и его союзников по школам, больницам, рынкам и пекарням за последние 10 дней погибло по меньшей мере 103 гражданских, в том числе 26 детей.