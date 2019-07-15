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Турчинов рассказал, как можно снести Крымский мост

17:43, 15 июля 2019
Оружие
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Мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун» могут заказать для ВСУ уже в следующем году / фото facebook.com/szgurets

Об этом в интервью изданию LB.ua заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.

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«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования, а при необходимости, в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», - похвастался Турчинов.

Он напомнил, что на момент начала войны на Донбассе на вооружении Украины не было ни одной крылатой ракеты.

«Полученные в наследство от СССР мы отдали русским, когда отказывались от ядерного оружия. Фактически с нуля был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет. Проделан огромный объем работы - работы, которая делает нас сильными и заставляет считаться с нашими интересами», - подчеркнул экс-секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2018 года украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету «Нептун». Завершение разработки и начало испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту «Нептун» запланированы на 2019 год.

5 апреля в Одесской области прошли успешные испытания крылатой ракеты «Нептун» в условиях противодействия РФ средствами радиоэлектронной борьбы.

27 мая на одном из военных полигонов Одесской области состоялись очередные огневые испытания ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".

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Теги: #Турчинов#крымский мост#ракета Нептун