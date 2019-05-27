Под Одессой провели испытания усовершенствованного ракетного комплекса Нептун (видео)

Разработчики пообещали "значительное повышение эффективности крылатой ракеты". Проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию Р-360.

На одном из военных полигонов в Одесской области провели испытания усовершенствованного ракетного комплекса Нептун. Теперь, утверждают в Укроборонпроме, "становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом".

Читайте такжеПоявились фото и видео с испытаний в Украине модернизированных ракет "Ольха"

Ракета получила новую головку самонаведения (позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования), новый стартовый двигатель (обеспечивает более активное выведение на маршевый участок полета), а также крылья и рули большей площади - они должны повысить управляемость и маневренность.

Также в Р-360 заменили часть электронных и цифровых систем, которые обеспечивают работу в сложных условиях, в том числе был установлен новый радиовысотомер, благодаря которому удалось уменьшить высоту полета.

"Именно этот параметр является одним из важнейших, поскольку чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. И теперь Р-360 может лететь в считанных метрах над поверхностью. Это значительно уменьшает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата", - подчеркнули в Укроборонпроме.

Кроме того, конструкторы заменили составные части системы навигации, которые теперь обеспечивают работу даже в условиях мощного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее Укроборонпром показал видео испытаний реактивных систем "Вильха-М" и "Вильха-Р".