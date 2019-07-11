Германия вдвое нарастила экспорт вооружений

По сравнению с первым полугодием прошлого года Германия более чем вдвое увеличила экспорт вооружений - были заключены контракты на сумму в 5,3 миллиарда евро.

В первой половине 2019 года Германия резко нарастила экспорт вооружений.

Так, в течение января-июня этого года федеральное правительство ФРГ одобрило контракты на экспорт вооружений на общую сумму в 5,3 миллиарда евро. Об этом пишет DW.

Это больше, чем было продано вооружений за весь 2018 год - в прошлом году немецкое правительство одобрило контракты на экспорт вооружений на сумму 4,8 миллиарда евро. А по сравнению с первым полугодием прошлого года зафиксирован рост в 107 процентов, информирует агентство dpa со ссылкой на информацию, предоставленную министерством экономики ФРГ.

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В тройку стран, которые купили больше всего вооружений немецкого производства, относится Венгрия (1,76 миллиарда евро), Египет (0,8 миллиарда евро) и Южная Корея (0,3 миллиарда евро). Кроме того, на шестом месте в этом списке оказались Объединенные Арабские Эмираты (0,2 миллиарда евро), которые, как и Египет, участвуют в боевых действиях в Йемене против повстанцев-хуситов в составе арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

В целом доля экспорта немецких вооружений в страны, которые не относятся к Евросоюзу или НАТО, составляет в первом полугодии этого года 40 процентов. Это заметно меньше, чем за предыдущие годы (более 50 процентов), и объясняется значительными закупками вооружений Венгрией.