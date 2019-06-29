В Черное море идет ракетный эсминец США

Корабль примет участие в военных учениях Sea Breeze - 2019.

Ракетный эсминец США Carney начал переход пролива Дарданеллы на пути к Черному морю в рамках учений Sea Breeze 2019 года.

Об этом сообщила командир 6-го оперативного флота ВМС США Лиза Франчетти.

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"Корабль США Carney начал транзит северным побережьем Черного моря с целью повышения региональной морской стабильности путем участия в учениях SeaBreeze 2019", - говорится в сообщении.

"Транзит Carney в Черное море и поддержка Sea Breeze подтверждают приверженность ВМС США этому жизненно важному региону и нашим ценным партнерам. В этой динамичной обстановке безопасности наши военно-морские силы во всей Европе остаются устойчивыми и продолжают регулярно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами на Черном море, работая над тем, чтобы обеспечить региональную стабильность и процветание", - заявила вице-адмирал Лиза Франчетти.

Как сообщал УНИАН, в Одессе с 1 июля начнутся украинско-американские военные учения «Си Бриз-2019». По легенде учений враждебные элементы попытаются заблокировать выход к морю с реки Дунай. Корабельно-катерний состав Морской охраны получит задачу обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря».