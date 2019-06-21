На Днепропетровщине испытали боеголовку новой крылатой ракеты (видео)
В Днепропетровской области состоялись испытания боевой части нового крылатого комплекса "Нептун".
Читайте такжеВ Украине прошли испытания новой станции радиоэлектронной борьбы (фото, видео)
Об этом говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины.
Во время визита министр обороны Степан Полторак принял участие в подрыве боевой части нового ракетного комплекса "Нептун". "Ракетной программе в Украине — быть! Я принимал участие в испытаниях наших новых крылатых ракет, их боевой части", - подчеркнул он.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак выразил надежду, что до конца года завершатся государственные испытания комплекса «Нептун» с крылатыми ракетами и он будет принят на вооружение Вооруженных сил Украины.