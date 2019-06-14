ВСУ приняли на вооружение беспилотник Spectator-М1
На вооружение Вооруженных сил Украины принят модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, который создан ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева", входящего в состав ГК "Укроборонпром".
Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Степан Полторак.
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Отмечается, что Spectator-М1 – усовершенствованная версия беспилотников Spectator. Они предназначены для ведения воздушной разведки как днем, так и ночью.
В госконцерне отмечают, что в ходе модернизации беспилотный комплекс получил новый тепловизор, более совершенную станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему быть в воздухе больше времени.
"Учитывая малые размеры Spectator-М1, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеивания, он остается незаметным для противника. А эффективная система управления и связи позволяет выполнять задачи даже во время активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы", - добавляет "Укроборонпром".
Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины приняли на вооружение радиогидроакустическую систему "Ятрань", предназначенную для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок.