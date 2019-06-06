Newsweek: Китай почти догнал США в разработке военных технологий

Пекин систематически и терпеливо работал над военной модернизацией и совершенствованием своих технологий, помня о слабостях Пентагона.

Новый отчет предостерегает, что армия Китая очень близка к технологическому паритету со США в рамках долгосрочного и последовательного плана Пекина по развитию доминантной военной силы. Авторами документа выступили экс-заместитель американского министра обороны Роберт Ворк и его бывший специальный помощник Грег Грант. Его опубликовал Center for News American Security.

Отчет предостерегает, что длительный период глобального военного доминирования США, вероятно, начал подходить к концу. И все из-за подъема Китая, пишет Newsweek.

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«Народно-освободительная армия Китая терпеливо преследовала Вооруженные силы США на протяжении двух десятилетий. Она изучала способы ведения боя, которые Америка предпочитает, а также разрабатывала стратегии для использования ее слабостей и вывода из строя ее сильных сторон. В частности, это касается военно-технологического преимущества», - говорится в отчете.

Пекин, по мнению авторов, все ближе к тому, чтобы достичь «технологического паритета с американскими операционными системами и имеет план по установке собственного технологического превосходства». Последний состоит из трех фаз. Первая из них уже прошла. Ее воплощение пришлось на 90-е и начало 2000-х годов. Тогда Китай развивал методы бросать вызов США с позиции более слабой стороны. Это было нужно, пока продолжалась модернизация армии.

Вторая фаза предусматривает достижение Китаем технологического «паритета в сфере управляемых боеприпасов и сетевых методов ведения боя», который бы дал ему главную роль в локальных театрах. На этом этапе Пекин должен построить значительные арсеналы управляемого и сверхзвукового оружия. Это позволит ему вести войну в Южно-Китайском море и на Тайване настолько эффективно, чтобы США считали нецелесообразным вступать в такой конфликт.

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Третья фаза предусматривает подавление США в сфере сложности технологий. Так Китай сможет проецировать свою силу по всему миру. В отчете отмечается, что Китай использовал промышленный и технологический шпионаж, чтобы установить определенного рода равенство в силах со США. Он также проанализировал возможности и методы Пентагона, определив американские слабые стороны и разработав способы их использовать. Пекин много инвестировал в развитие искусственного интеллекта, чтобы получить боевое преимущество. В отчете также допускается существование так называемых «темных возможностей», которые будут раскрыты только в случае начала конфликта, чтобы удивить соперников.