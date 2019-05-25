Военная помощь США: украинские военные получили очередную партию контрбатарейных радаров (фото)

В Украине прошли полевые испытания контрбатарейного радара 1Л220УК, определяющего местонахождение вражеской техники на расстоянии в десятки километров.

© Facebook © Facebook © Facebook Пентагон передал Вооруженным силам Украины два контрбатарейных радара. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Facebook. Читайте такжеПоявились фото и видео с испытаний в Украине модернизированных ракет "Ольха" «Станции класса AN/TPQ-36О предназначаются для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника. С 2014 года американская сторона передала украинским военным 13 таких радаров», - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Украине прошли полевые испытания контрбатарейного радара 1Л220УК, определяющего местонахождение вражеской техники на расстоянии в десятки километров. Напомним, в Одесской области на полигоне прошли испытания ракет «Ольха-М» и «Ольха-Р».

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