Военная помощь США: украинские военные получили очередную партию контрбатарейных радаров (фото)
Пентагон передал Вооруженным силам Украины два контрбатарейных радара. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Facebook.
Читайте такжеПоявились фото и видео с испытаний в Украине модернизированных ракет "Ольха"
«Станции класса AN/TPQ-36О предназначаются для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника. С 2014 года американская сторона передала украинским военным 13 таких радаров», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине прошли полевые испытания контрбатарейного радара 1Л220УК, определяющего местонахождение вражеской техники на расстоянии в десятки километров.
Напомним, в Одесской области на полигоне прошли испытания ракет «Ольха-М» и «Ольха-Р».