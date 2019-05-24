Business Insider: США будут платить странам, чтобы они не покупали оружие у России

Старая программа, разработанная для стран Варшавского договора, возвращается с определенными изменениями.

Сначала это была программа Госдепартамента США, цель которой заключалась в том, чтобы помочь бывшим странам Варшавского договора порвать с экономической зависимостью от экономики России. Америка предлагала освобожденным от влияния СССР странам деньги, чтобы они могли купить американское оружие вместо того, которое они получали от бывшего покровителя.

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Как пишет Business Insider, программа снова восстановлена. Однако, США расширяют ее. Она получила название «Европейская программа стимулирования рекапитализации». Она поможет странам Восточной Европы перейти на американское оружие. Обновленная инициатива теперь нацелена не только ограничить влияние Кремля через продажу оружия, но и сократить экспорт китайских вооружений. В рамках реализации программы Госдепартамент будет тесно сотрудничать с Пентагоном.

«Цель в том, чтобы помочь нашим партнерам вырваться из российского цепи поставок и логистики, которая позволяла российским компаниям и персоналу получать доступ к военным базам союзников НАТО или к базам наших военных партнеров», - заявили в Госдепартаменте.

Страны, которые захотят воспользоваться предложением США, должны будут не просто пообещать больше не покупать российское и китайское оружие. Им придется также избавиться от старых арсеналов и закупить новые американские аналоги. Это означает, что страны не просто получат американское оружие, не совместимое с их имеющимися системами, а обновят свои арсеналы с целью повышения военных возможностей. Некоторые страны-партнеры до сих пор используют старое оружие времен СССР.

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В прошлом году Госдепартамент США включил в программу шесть бывших стран Варшавского договора: Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Северную Македонию и Словакию, а также Грецию. На обновление их оружия Вашингтон выделил 190 миллионов долларов. В случае успеха программы, США собираются расширить ее за пределы Восточной Европы, чтобы помочь странам порвать с зависимостью от России и Китая.