Удар ВСУ на Донбассе с использованием тепловизионного прицела "Арчер" попал на видео

Удар был нанесен по позиции оккупантов в районе Крымского.

Украинские воины показали уничтожение позиции российских оккупантов с использованием тепловизионного прицела "Арчер". Видеозапись была сделана в районе поселка Крымское на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ и публикует ролик. Ранее сообщалось, что предприятия украинского ВПК создали новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного поля боя.

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