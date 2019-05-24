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Удар ВСУ на Донбассе с использованием тепловизионного прицела "Арчер" попал на видео

11:14, 24 мая 2019
Оружие
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Удар военных попал на видео / Скриншот

Видеозапись была сделана в районе поселка Крымское на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ и публикует ролик.

Ранее сообщалось, что предприятия украинского ВПК создали новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного поля боя.

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Теги: #Донбасс#ВСУ