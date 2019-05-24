Удар ВСУ на Донбассе с использованием тепловизионного прицела "Арчер" попал на видео
11:14, 24 мая 2019Оружие
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Удар был нанесен по позиции оккупантов в районе Крымского.
Удар военных попал на видео / Скриншот
Украинские воины показали уничтожение позиции российских оккупантов с использованием тепловизионного прицела "Арчер".
Видеозапись была сделана в районе поселка Крымское на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ и публикует ролик.
Ранее сообщалось, что предприятия украинского ВПК создали новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного поля боя.
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