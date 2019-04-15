В Украине создали «БТР будущего» с дронами и цифровой связью (фото, видео)

«Сердцем» новой машины стала новейшая автоматизированная система управления военными подразделениями.

Предприятия украинского ВПК создали новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного поля боя.

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Как сообщается на сайте ГК «Укроборонпром», новая машина на базе БТР-3 была разработана "Киевским бронетанковым заводом", входящим в состав концерна, совместно с другими предприятиями ГК и частными компаниями.

"Сердцем" БТР-3КШ является новейшая автоматизированная система управления боем, которая объединяет всю переданную по защищенной цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения.

Эта информация может поступать от командиров отделений, отдельных боевых машин, расчетов, передовых наводчиков, беспилотников, контрбатарейних радаров, других участников боя и средств наблюдения. В свою очередь, автоматизированная система управления боем выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение.

Отмечается, что такая система позволяет значительно повысить эффективность выполнения боевого задания и полностью соответствует современной концепции ведения войны.

Кроме того, новая машина имеет в своем составе собственные беспилотные комплексы, что позволяет самостоятельно получать уточненную информацию. Сейчас в составе БТР-3КШ применяются БПЛА "Рама" от ГП "ОКБ Авиации общего назначения", который также входит в состав ГК.

Кроме того, БТР-3КШ оснащен боевым модулем "ИВА-М" от частного предприятия "Чезара". Этот легкий боевой модуль с дистанционным управлением вооружен 12,7-мм пулеметом, оснащен дневным и тепловизионным прицелом с дальномером и системой постановки дымовой завесы.

В то же время, ходовые свойства шасси высокой проходимости 8х8 БТР-3КШ остались без изменений: максимальная скорость до 100 км/ч и возможность форсирования водных преград вплавь.

Отмечается, что сейчас "Киевский бронетанковый завод" готовит БТР-3КШ к заводским испытаниям, после чего готов начать государственные испытания с участием украинских военных.

В прошлом году начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что ВСУ начинает переход к автоматизированной системе управления войсками.