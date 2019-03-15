Financial Times: Турция может остаться без F-35 из-за упрямства по С-400

Ситуация вокруг желания Анкары купить российские ракеты обостряется и выходит на уровень всего НАТО.

Турция продолжает настаивать на том, что она завершит скандальную покупку российских систем противовоздушной обороны С-400. И этим она рискует спровоцировать США на грубый ответ, что может отразиться на турецкой армии.

Вчера высокопоставленные представители администрации США заявили, что Турция «сигнализирует» о намерении купить российскую систему С-400. И в Вашингтоне это считают угрозой для безопасности всех союзников по НАТО, пишет Financial Times. Чтобы российские ракеты не появились в общей оборонительной системе западного альянса, Америка даже предлагала Анкаре купить американские системы Patriot. Однако, это не остановило турецкие намерения относительно закупки российского оружия. Теперь Вашингтон пригрозил наложить на Турцию санкции и исключить ее из поставок передовых истребителей F-35.

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«США заявили, что сейчас рассматривают способы «сокращения расходов» на исключение Турции из системы поставок F-35 на том основании, что технологии передового истребителя и российские С-400 нельзя совместить без угрозы для безопасности F-35», - говорится в статье.

Высокопоставленный чиновник США рассказал Financial Times о том, как Вашингтон изо всех сил пытался убедить Анкару купить альтернативное вооружение вместо российских ракет. Особое беспокойство американской стороны вызывает перспектива того, что Москва отправит в Турцию своих военных для настройки С-400. И это даст им доступ к военным технологиям НАТО и к F-35. В Москве подтвердили изданию, что действительно собираются отправить своих людей в Турцию. Ведь турецких военных «нужно будет научить» пользоваться купленным оружием.

В США же говорят, что союзники по НАТО разделяют американские страхи. И ситуация сейчас превращается в многостороннюю проблему, которая касается всех стран альянса.