Al-Masdar News: Россия вернула свои Су-57 в Сирию

Кроме того, вероятно, что Москва перебросила новые ракеты на свою морскую базу в Тартусе.

Военно-воздушные силы России перебросили свои истребители «пятого поколения» Су-57 в Сирию, хотя ранее эти самолеты вывели из охваченной войной ближневосточной страны.

Об этом сообщает пророссийское и лояльное к режиму Башара Асада издания Al-Masdar News со ссылкой на спутниковые снимки авиабазы «Хмеймим» на юге Латакии. Издание пишет, что российские Су-57 вернулись после того, как ВВС Израиля провели "мощный удар" вблизи Алеппо 27 марта.

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На снимках, на которые ссылается издание, также видно российские системы «Панцирь» развернутые на авиабазе «Хмеймим». Тем временем, на морской базе «Тартус», которую использует Россия, также были замечены ракеты «Калибр». Они размещены на западном конце комплекса.

Последний раз появление российских Су-57 в Сирии зафиксировали в ноябре 2018 года. Тогда Минобороны РФ опубликовало видео применения своих передовых самолетов на сирийской территории.