ВСУ получили очередную партию из более 400 единиц вооружения и военной техники (видео)

По словам президента, системные меры реформирования всего сектора обороны и безопасности и постепенное приближение к стандартам армий стран НАТО значительно расширили возможности армии.

Вооруженные силы Украины получили очередную партию из более 400 единиц вооружения и военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии передачи оружия и техники в войска в Хмельницкой области.

«Сегодня мы передаем для потребностей ВСУ очередную партию из более чем 400 единиц вооружения и военной техники», - заявил глава государства.

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По словам президента, системные меры по реформированию ВСУ, всего сектора обороны и безопасности и постепенное приближение к стандартам армий стран-членов НАТО, плановое поступление новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники значительно расширили возможности армии.

«Как президент Украины - Верховный главнокомандующий Вооруженных сил могу с уверенностью утверждать: сегодня в Украине есть армия, способная защитить наше государство, которая является гарантом и основой суверенитета территориальной целостности и независимости нашего государства», - добавил Порошенко.